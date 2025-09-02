Publicado 02/09/2025 16:56:16 +02:00CET

Ayuntamiento de Bermeo anima a mostrar al paso de La Vuelta símbolos en favor de Palestina

El Ayuntamiento de Bermeo ha animado a la ciudadanía a que, durante el transcurso de La Vuelta por la localidad vizcaína este miércoles, lleven "todo tipo de símbolos en favor de Palestina" (banderas, pancartas, pañuelos) para mostrar su condena al "genocidio" que se está produciendo en Gaza. "Queremos que sea una protesta pacífica pero totalmente contundente del sentir del pueblo bermeano", ha explicado la alcaldesa, Nadia Nemeh Shomaly, de origen palestino, en declaraciones a Europa Press Televisión.

