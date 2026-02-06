El Ayuntamiento de Córdoba abre el Centro Cívico de Levante para atender a desalojados

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que se ha habilitado el Centro Cívico de Levante para atender cualquier información o duda de las personas desalojadas de sus casas, unas mil de 704 viviendas, por la crecida del río Guadalquivir y arroyos cercanos, al tiempo que ha comentado que a fecha de este viernes no se prevén más desalojos, por manejar estos días llegar a la situación vivida en febrero de 2010, aunque "el río no para de crecer", ya en más de 5,80 metros de altura en la lámina a su paso por la ciudad.