El Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo de Hermandades prevén una Semana Santa "extraordinaria"

Sevilla, 27 de marzo de 2026. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha realizado la tradicional visita a los palcos de la Plaza de San Francisco con motivo del Viernes de Dolores, en la que ha destacado que "desde hoy hay 3000 empleados municipales operativos en el conjunto de los servicios del Ayuntamiento: Policía Local, Protección Civil, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Gerencia de Urbanismo, Lipasam o Tussam. Todos ellos llevan meses trabajando y, de forma muy intensa, durante esta semana, para que los sevillanos y quienes nos visitan puedan disfrutar de una magnífica Semana Santa".