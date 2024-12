Ayuso: "Esto va para largo y tendremos que echar el resto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado la importancia de "seguir trabajando" por los afectados por la trágica dana de Valencia, que ha acabado con la vida de más de 220 personas, al tiempo que ha advertido que "esto va para largo y surgirán nuevas necesidades, tendremos que echar el resto". Preguntada por cómo ha visto al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha contestado: "No lo sé, no lo he visto porque yo estaba en otro banco por detrás, he visto lo que es una misa"