Publicado 17/05/2019 13:58:11 CET

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado entrar a valorar las opiniones de la diputada electa del PP Cayetana Álvarez de Toledo sobre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. "Yo creo que me meto en una serie de declaraciones que no van conmigo, en avisperos que no son necesarios, y yo creo que de titulares voy servida en esta campaña", ha señalado la popular.