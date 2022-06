Ayuso rechaza "desmembrar" organismos estatales fuera de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado "desmembrar" organismos del Estado fuera de la capital ante propuestas como la del jefe del Consell, Ximo Puig, o el anuncio de Pedro Sánchez de que la Agencia Espacial Española estará en otra ciudad. "Descapitalizar Madrid no solo es insensato, es innecesario, no va a ayudar a que los ciudadanos se asienten en otras partes del territorio nacional", ha advertido, ya que considera que la solución no pasa por "desmembrar" inversiones e instituciones para "justificar la falta de políticas que ilusionen".