Ayuso reivindica un Madrid libre de "sectarismo", mientras que la oposición carga contra ella

Madrid, 2 de mayo de 2026. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este sábado un Madrid libre de "acoso político y sectarismo", que "no se dejará controlar por nada ni por nadie" y que dice 'no' cuando alguien le quiere "torear". Así lo ha expresado la dirigente regional en su discurso, marcadamente institucional, en el acto por el Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, desde la Real Casa de Correos, donde ha destacado que en Madrid no hay cabida para "el nacionalismo ni las ideologías identitarias" que han hecho "perder el tiempo". (Fuente: Europa Press/Telemadrid)