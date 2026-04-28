Azcón critica la "confrontación absurda e injusta" entre educación pública y concertada

Zaragoza, 28 de abril de 2026. El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado su discurso de investidura para reclamar "honestidad" a los partidos de la oposición y reprocharles que busquen "una confrontación absurda e injusta" entre la educación pública y la concertada, a la vez que ha defendido la concertación del Bachillerato en centros privados porque "es un compromiso electoral que garantiza la libertad de elección del centro educativo". (Fuente: Cortes de Aragón)