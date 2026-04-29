Azcón insiste en que la prioridad nacional se aplicará conforme a "la legalidad vigente"

Zaragoza, 29 de abril de 2026. El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aseverado este miércoles, en la segunda jornada del Pleno de investidura que celebran las Cortes autonómicas, que el principio de prioridad nacional, que contempla el acuerdo PP-Vox, se aplicará conforme a "la legalidad vigente", y "va a ser bueno para Aragón". En respuesta a la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, Azcón ha explicado en que la aplicación de esta medida del acuerdo se fundamentará en "el arraigo real y verificable con el territorio", de forma que "no se exige ninguna nacionalidad", lamentando que los socialistas tildan a PP y Vox de "racistas y xenófobos". (Fuente: Cortes de Aragón)