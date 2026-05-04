Aznar: "Sin Bildu, Sánchez no sería presidente y sin ETA, Bildu no tendría los escaños”

Zaragoza, 4 de mayo de 2026. El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, ha animado a los demócratas a saldar "de una vez" la "deuda pendiente" con Manuel Giménez Abad y el resto de víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA comprometiéndose a la "tarea inconclusa" de "deslegitimar las coartadas póstumas de ETA y atajar la impunidad histórica a la que aspiran sus legatarios" porque, ha asegurado, "sin Bildu, Sánchez no sería presidente y, sin ETA, Bildu no tendría los escaños para hacer presidente a Sánchez".