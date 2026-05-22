Bad Bunny desata la locura en Barcelona: largas colas para cumplir un sueño

Barcelona, 22 de mayo de 2026. El artista puertorriqueño Bad Bunny abre este viernes en el Estadi Olímpic Companys de Barcelona su gira europea, que culminará en Madrid después de 12 conciertos. Las colas que se podían ver esta tarde alrededor del estadio han reflejado el fenómeno de masas que desata el cantante. Cientos de seguidores se han agolpado desde tempranas horas a las puertas del recinto, compartiendo una mezcla de nerviosismo y una emoción desbordante que hace que las largas horas de espera valgan la pena.