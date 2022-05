El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha reiterado que no se cree que en un año el servicio de inteligencia no hubiera detectado la infección en los teléfonos del Gobierno, lo que le lleva a deducir que su seguridad no era competencia del CNI, cuya profesionalidad no cuestiona, sino de Moncloa. (Fuente: Congreso)