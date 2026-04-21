Baldoví califica de "irrespetuosa" la "actitud" del diputado del PP en la comisión de la dana

Valencia, 21 de abril de 2026. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, calificaba de "irrespetuosa" la "actitud" del diputado del PP, César Sánchez, en la comisión de la dana en el Congreso de Diputados, tras la expulsión por parte de la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, por tres llamadas al orden. Baldoví señalaba que está siendo la "tónica del PP y Vox" y criticaba que la falta de educación "ensucia" el nombre de la comisión". Además, consideraba que la presidenta "tardó demasiado en expulsarlo".