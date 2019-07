Baldoví considera que hay que evitar nuevas elecciones

Publicado 17/07/2019 16:12:14 CET

Cargando el vídeo....

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ve "bastante improbable" que Pedro Sánchez logre ser investido como presidente del Gobierno en julio, máxime teniendo en cuenta "la escalada verbal" en la que han entrado el PSOE y Unidas Podemos. "Si ahora mismo tuviera que jugarme una paella, no me la jugaría", ha comentado, apuntando que no es tan optimista como hace un mes porque las posiciones siguen entre las partes siguen "enrocadas". Asimismo, el diputado valenciano ha reiterado la necesidad de que PSOE y Unidas Podemos hablen, pero no a través de los medios de comunicación, para evitar "a toda costa" unas nuevas elecciones en noviembre.