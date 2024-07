Baldoví: "La única salida que le queda al PP si Vox cumple su amenaza es convocar elecciones"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que "la única salida que le queda al Partido Popular, si efectivamente Vox cumple su amenaza de romper gobiernos, es convocar elecciones", y ha indicado al PP que "no espere nada" de su formación cuando "no ha contado con la oposición para nada". Baldoví, en declaraciones a los medios antes del pleno de Les Corts, ha opinado que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, "lo tiene ahora muy difícil" para no romper los gobiernos autonómicos "después de decir lo que ha dicho". El síndic ha señalado que "resulta triste que el futuro de cinco millones de valencianos y valencianas se esté decidiendo en un despacho de Madrid".