La Balompédica saca pecho por el año que cambió su rumbo

TOLEDO, 29 de mayo de 2026. La Unión Balompédica Conquense se encuentra a escasas horas de abrochar la temporada con un último partido que llenará las gradas de La Fuensanta apuntando a un récord absoluto de asistencia en su historia. Un encuentro en el que, remontando el 1-0 en contra cosechado en el campo del UD Ourense, podría conseguir el ascenso a Primera RFEF, la tercera división del fútbol español. Más allá del posible éxito deportivo que se firmaría este domingo coincidiendo con el Día de Castilla-La Mancha y ante más de 7.000 espectadores, el club hace balance de lo que ha sido el año del punto de inflexión. Con la llegada de un nuevo grupo inversor, el rumbo del equipo cambió desde los primeros compases de la temporada.