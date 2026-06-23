Banco de España publicará "próximamente" marco analítico para poner límites a hipotecas

Madrid, 23 de junio de 2026. El Banco de España publicará "próximamente" la monografía que recoja todo su marco analítico en el que se basará en caso de decidir poner límites a los criterios de concesión de hipotecas. "Próximamente publicaremos una monografía sobre la posibilidad de poner límites a criterios de concisión de hipotecas y lo vemos como un dilema, un binomio entre eficiencia y eficacia", ha explicado el gobernador de Banco de España, José Luis Escrivá, durante su intervención en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. (Fuente: Congreso)