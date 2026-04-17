Banco Sabadell destina este año sus ‘Aces Solidarios’ a las enfermedades raras

Barcelona, 17 de abril de 2026. Banco Sabadell ha entregado los 32.000 euros que se han obtenido de los 'Aces Solidarios' en el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó. Se trata de una iniciativa por la que la entidad dona una cantidad por cada punto directo de saque que los jugadores anoten durante el torneo. La recaudación de este año se destinará a proyectos dedicados a visibilizar enfermedades raras. Las entidades reconocidas han sido Fundación Retos Azules Proyecto Familia Azul, Fundación Querer, Asociación Española Mutación Gen IQSEC2 y Asociación Española Síndrome Schaaf-Yang. Estas organizaciones han explicado las acciones que llevan a cabo y han agradecido la iniciativa. Desde 2008, un total de 60 organizaciones se han beneficiado de estos 'Aces Solidarios' que llevan acumulados más de 460.000 euros. Este año se ha alcanzado la 18ª edición de esta iniciativa solidaria que pretende apoyar a proyectos que generan un impacto social y contribuyen a avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.