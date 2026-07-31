Los bancos del Ibex 35 ganan 20.164 millones en el primer semestre, un 18% más

Madrid, 31 de julio de 2026. La gran banca española sigue mejorando sus resultados. Los seis bancos del Ibex 35 ganaron en conjunto más de 20.000 millones de euros durante el primer semestre del año, un 18% más que en el mismo periodo de 2025. Un crecimiento impulsado, sobre todo, por el Banco Santander, gracias al impacto extraordinario de la venta de su negocio en Polonia. Entre las entidades que este viernes han presentado resultados está Unicaja, que obtuvo un beneficio de 361 millones de euros, un 7,1% más que hace un año. Además, aumentó sus ingresos hasta los 1.085 millones de euros, un 2,5% más.