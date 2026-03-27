Barajas superará los mil vuelos diarios durante Semana Santa

Madrid, 27 de marzo de 2026. Las aerolíneas tienen programados en los aeropuertos de la red de Aena 70.505 vuelos de llegada y salida para esta Semana Santa, más de mil al día en Barajas, cifra que se sitúa ligeramente por debajo, en un 0,93%, de la de 2025, cuando se operaron un total de 71.166. En este primer día de la primera fase de la Operación salida de Semana Santa, los pasajeros se han mostrado ilusionados en el aeropuerto ante sus vacaciones y han comentado la subida de los precios por la guerra en Oriente Próximo.