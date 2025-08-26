Barbero (SUMAR) responsabiliza a los presidentes autonómicos de los incendios forestales

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha trasladado este martes un mensaje de apoyo a las familias afectadas por los incendios de este verano y ha criticado la actuación del Partido Popular, al que ha acusado de "abandonar sus obligaciones, difundir bulos y mentiras y sembrar desconfianza entre instituciones en lugar de colaborar". Barbero ha responsabilizado a los presidentes autonómicos del PP de una gestión caracterizada por la "falta de humanidad, prevención y transparencia". Así ha recordado que el actual líder de esta formación, Alberto Núñez Feijóo, gobernó nueve años la Xunta de Galicia, un periodo en el que, a su juicio, no se adoptaron medidas eficaces de prevención frente a los incendios. Asimismo, censuró que el PP "eche balones fuera" para evitar asumir responsabilidades.(Fuente: Congreso)