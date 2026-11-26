Barcelona, 26 de noviembre de 2026. Barcelona ha encendido las luces de Navidad este jueves por la tarde con un espectáculo de danza aérea, circo y pirotecnia en el paseo de Gràcia que ha culminado cuando el alcalde, Jaume Collboni, ha pulsado junto a 4 niños el botón para encender la iluminación y con el que ha dado por iniciada la campaña navideña en la ciudad. La jefa de Fiestas y Festivales del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Anna Lleó, ha afirmado en declaraciones a los medios que el encendido quiere acercar la Navidad a toda la ciudad con un espectáculo de "gran formato, de calidad e innovador porque al fin y al cabo Barcelona es punto de referencia de la innovación y la creatividad".