Barrera niega homofobia en Vox y dice que no les gusta que se "instrumentalice la sexualidad"

El vicepresidente primero de la Generalitata Valenciana y conseller de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, ha asegurado que no hay homofobia en su partido, Vox --"es una barbaridad", ha aseverado-- y ha expuesto lo que no les gusta es "la instrumentalización de la sexualidad de cada cual". En este punto, se ha referido a los Gay Games, que València acogerá en 2026. "A mí me parece bien, pero me parece un disparate, desde el punto de vista de que los estás discriminando a ellos, y yo no quiero discriminar a nadie, porque sería como hacer unos juegos para calvos o unos juegos para bajitos". "Yo entiendo que cuando llegan los Juegos Olímpicos, cuando llega cualquier competición, todos estamos integrados", ha explicado.