Barrera (Vox) dice desconocer cómo va la negociación con el PP para acordar sucesor de Mazón

El presidente de Vox Valencia, Vicente Barrera, ha asegurado este viernes que no tiene constancia de cómo se encuentra la negociación con el PP para acordar un sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, al tiempo que ha garantizado que "por supuesto" que su partido estaría preparado para concurrir a unas elecciones autonómicas. Barrera, quien fuera vicepresidente y conseller de Cultura durante el primer año de gobierno de Mazón, ha insistido en que desconoce "si habrá nuevas elecciones, un nuevo candidato o en las próximas horas un anuncio", ya que ha subrayado que él está ahora "en lo orgánico y no en lo político" y no se "entromete" en funciones que no le han encomendado.