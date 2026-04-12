Barry B presenta su nueva etapa artística en un encuentro especial en Madrid

Madrid, 12 de abril de 2026. El artista Barry B ha presentado su nueva etapa artística en Ballantine's True Music, una experiencia creada por él mismo junto a su banda y amigos, pensada para sus seguidores más fieles. A lo largo de la noche, el artista arandino ha abierto las puertas de su nuevo universo en una propuesta que se aleja del formato tradicional. Los asistentes han podido adentrarse en este imaginario, descubrir algunos de los elementos que marcarán esta nueva etapa y escuchar en primicia un adelanto de su próximo lanzamiento. Con esta propuesta, Barry B refuerza su posición como uno de los nombres clave de la nueva generación musical. Mientras prepara sus próximos proyectos, el artista continúa con su gira 'Infancia Mal Calibrada Tour'.Ballantine's True Music ha reunido así a un grupo de seguidores que agotaron las entradas en tiempo récord, en una experiencia que celebra el nuevo imaginario del artista y pone en valor nuevas formas de vivir la música. Una iniciativa con la que Ballantine's reafirma su compromiso con el talento y con la creación de experiencias pensadas para los fans.