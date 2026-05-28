Las bebidas funcionales ganan terreno entre los consumidores españoles

Madrid, 28 de mayo de 2026. Los gustos de los consumidores de bebidas están cambiando. Al auge de opciones sin azúcares añadidos de las últimas décadas se ha sumado recientemente el de los refrescos funcionales con atributos saludables. El auge de este tipo de bebidas refleja, por tanto, un cambio en las prioridades de los consumidores, que cada vez apuestan más por productos con propiedades saludables. Ahora llega a España el primer refresco funcional perteneciente a una nueva categoría: "Fun Skincare". YUZZ, el último lanzamiento de Mahou San Miguel, contiene una nueva generación de ácido hialurónico natural y vitamina C. La compañía cervecera refuerza así su estrategia de diversificación apostando por una categoría, la de refrescos funcionales, que crece actualmente en torno al 7% anual y donde los consumidores buscan cada vez más opciones asociadas al bienestar.