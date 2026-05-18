Begoña Gómez pide su absolución si hay juicio por "inexistencia absoluta" de indicios

Madrid, 18 de mayo de 2026. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha reclamado ser absuelta si finalmente la causa contra ella llega a juicio, al considerar que los hechos por los que se la investiga "no son constitutivos de delito alguno" y que existe una "mala fe" por parte de las acusaciones. Así lo ha manifestado el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, en su escrito de defensa, dirigido al juzgado que le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación, por los que las acusaciones populares piden que se le condene a 24 años de prisión. (Fuente: PSOE/La Moncloa/ POOL FORTA/ Europa Press)