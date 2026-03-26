Publicado 26/03/2026 12:28:49 +01:00CET

Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado de orientar la causa a un jurado popular

Madrid, 26 de marzo de 2026. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de dirigir la causa contra ella a un jurado popular si finalmente llega a juicio y de unificar las dos piezas en las que está investigándola por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación , al entender que sólo hay "meras conjeturas" del instructor. (Fuente: Moncloa/PSOE/Pool Forta/Europa Press)