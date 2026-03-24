Belarra: "Las alianzas caerán por su propio peso"

Madrid, 24 de marzo de 2026. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha aclarado si su formación está dispuesta a un acuerdo para concurrir con estas formaciones, al destacar que esa decisión corresponde a la dirección autonómica del partido. Así, ha agregado que el "método Podemos" en materia de coalición es el que siguieron en Extremadura, cuando lograron una candidatura conjunta con IU y sin Sumar liderada por la dirigente 'morada' Irene de Miguel, y que si la tarea política está "clara" y consiste en una izquierda fuerte que "levante de verdad la bandera del 'No a la guerra'", las "alianzas caerán por su propio peso" (Fuente: ColPrensa)