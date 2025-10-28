Belarra apoya que Podemos reedite en Extremadura la alianza con IU y lidere la candidatura

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su apoyo a revalidar la alianza con IU, bajo la marca Unidas por Extremadura, ante el adelanto electoral en esta comunidad fijado el 21 de diciembre. En rueda de prensa en el Congreso, ha subrayado que la decisión de cómo concurrirá su formación la tomarán los inscritos mediante consulta, como es "marca de la casa", pero ha lanzado su respaldo a que la diputada autonómica y dirigente 'morada', Irene de Miguel, sea la candidata y ha proclamado que Unidas por Extremadura es la mejor alternativa en la izquierda.(Fuente: Congreso)