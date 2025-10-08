Belarra celebra el compromiso del Gobierno para posponer ampliación del aeropuerto de El Prat

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha comunicado que Podemos se ha abstenido para facilitar que la Ley de Movilidad Sostenible pudiera salir adelante. "Lo hemos dicho muchísimas veces, esta es una ley que no es coherente o no era coherente con los proyectos desarrollistas que estaba impulsando este Gobierno y para nosotras, la verdad, es una muy buena noticia poder anunciar que el Gobierno ha hecho público que va a posponer las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat por lo menos hasta el año 2031".(Fuente: Congreso)