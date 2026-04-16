Belarra defiende la huelga indefinida de las educadoras infantiles: "Así se consiguen derechos"

Madrid, 16 de abril de 2026. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que "la educación infantil ha muerto y hoy es su entierro. Le toca al Gobierno de la señora Ayuso y al Gobierno del señor Almeida resucitarla de una vez". Así, ha destacado que "las educadoras infantiles han dicho claramente que ya basta de precariedad, de maltrato institucional a los niños y las niñas de 0-3 años como consecuencia de condiciones laborales que no se pueden soportar". En este sentido, la líder de Podemos ha apoyado la "huelga indefinida, porque es así como se consiguen los derechos" (Fuente: Podemos)