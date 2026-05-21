Belarra sobre Rufián: "Es el momento de ser respetuosa con los tiempos de ERC"

Valencia, 21 de mayo de 2026. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este jueves en València, sobre la propuesta del portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha afirmado estar "dispuesto" a liderar el espacio a la izquierda del Partido Socialista y presentarse como cabeza de lista a las próximas elecciones generales previstas para julio de 2027, que cree que "la gente está esperando que colaboremos" pero quieren ser "muy respetuosas con los tiempos" de Rufián y su partido.