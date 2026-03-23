Bellido advierte del déficit y "mala" conservación de infraestructuras ferroviarias en Córdoba

Córdoba, 23 de marzo de 2026. El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han advertido este lunes del déficit y "mala" conservación de las infraestructuras ferroviarias en Andalucía y la provincia cordobesa, con el impacto que tiene en la economía, especialmente en el turismo, con más notoriedad desde el siniestro de Adamuz y el tren de borrascas, al tiempo que también han apuntado a la situación de las carreteras. Declaraciones durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía, organizado en Córdoba en colaboración con la Fundación Cajasol.