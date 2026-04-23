Bendodo (PP) apoya la "prioridad nacional basada en el arraigo"

Sevilla, 23 de abril de 2026. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha defendido este jueves el concepto de "prioridad nacional basada en el arraigo" que se ha incluido en los acuerdos de gobierno que su partido ha suscrito en los últimos días con Vox en Extremadura y Aragón, y ha afeado al partido de Santiago Abascal el "cambio de criterio" que, según ha señalado, mostró dicha formación en relación a esta cuestión al hilo de una enmienda que presentó el PP a una moción de Vox debatida este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.