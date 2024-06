Bendodo (PP) asegura que "no se rescató" la idea de una moción de censura a Sánchez

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y de Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, sobre una posible moción de censura después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no cerrara la puerta a recurrir a la misma, si se da el "contexto adecuado", ha asegurado que en el partido estas declaraciones no ha creado ningún "desconcierto" porque afirma que "no se rescató la idea de moción de censura" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo ha señalado el dirigente 'popular' ante los medios durante la visita que ha realizado a Castelló para reivindicar "el voto como respuesta" el 9J.