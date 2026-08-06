Bendodo pregunta a Marlaska si dimitirá si se confirma que hubo aviso del CNI sobre Ceuta

Málaga, 6 de agosto de 2026. El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Justicia, Félix Bolaños, para dar explicaciones en el marco de la crisis migratoria del pasado 30 y 31 de julio, cuando miles de personas entraron a la ciudad autónoma a nado o por el espigón.