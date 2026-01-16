Bendodo: "Todavía hay cosas por hacer en Málaga y las tiene que liderar Francisco de la Torre"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado que "todavía hay cosas por hacer en Málaga, muchas, y las tiene que liderar mi alcalde", Francisco de la Torre; al tiempo que ha señalado que "hay proyectos que pueden durar un año y proyectos que tienen que durar 25 años"."¿A Málaga le han sentado bien los veintitantos años de Paco de la Torre? Sí ¿Son suficientes? No", ha indicado este viernes Bendodo, quien ha participado en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando, y donde ha sido presentado precisamente por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.