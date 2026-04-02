Bernabé acusa a Feijóo y a Llorca de "seguir escudando a Mazón"

Valencia, 2 de abril de 2026.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de "seguir escudando" al 'expresident' Carlos Mazón, quien sigue como aforado ante la justicia al mantener el acta de diputado 'popular' en Les Corts, para, a su juicio, que "no diga toda la verdad" ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que el 29 de octubre de 2024 provocó 230 fallecidos.