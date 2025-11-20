Bernabé critica a Catalá por "blanquear" el franquismo "de una manera tan repugnante"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado las declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), respecto al franquismo en una entrevista concedida a Onda Cero, por ser "capaz de blanquear el franquismo de una manera tan repugnante en un día como hoy": "No salgo de mi asombro". Bernabé cree que es "muy peligroso combinar el blanqueo de una dictadura en un momento en el que hay que luchar más que nunca por una democracia firme". "Valencia es la gran ciudad de España en la que gobierna la extrema derecha con la derecha extrema. María José Catalá es alcaldesa y forma gobierno con Vox y esta es la gran ciudad, que, desgraciadamente tiene un gobierno negacionista", ha insistido.