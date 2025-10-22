Bernabé pide esperar a las pruebas practicadas al cadáver de Manises

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido "esperar a que estén las pruebas" de reconocimiento al cadáver hallado este martes por trabajadores de Tragsa en Manises (Valencia) que, a falta de las mismas, podría tratarse de Javi, una de las tres personas que permanecen desaparecidas tras la dana del 29 de octubre del pasado año, y ha aprovechado para transmitir a estas familias todo su "cariño, afecto y ánimo para que sepan que no nos olvidamos" de ellos.(Fuente: Delegación del Gobierno Valencia)