Publicado 29/05/2026 14:49:57 +02:00CET

El Bernabéu se convertirá en "un salón" para que el Papa esté "como en casa"

Madrid, 29 de mayo de 2026. La Archidiócesis de Madrid está ultimando los preparativos para recibir al Papa León XIV el próximo 8 de junio en un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana madrileña en el que no faltará la magia, la música y las procesiones de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Jesús de Medinaceli a pie de campo. "El escenario no será 360 grados por cuestiones de seguridad, pero lo parecerá bastante. Hemos buscado que sea lo más parecido a un salón para recibir al Santo Padre como en casa", ha señalado este viernes el sacerdote diocesano Fernando Rubio en rueda de prensa.