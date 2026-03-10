Bernal espera que el espacio aéreo en Oriente Medio esté abierto para Semana Santa

Málaga, 10 de marzo de 2026. El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asegurado que esperan que para la Semana Santa "el espacio aéreo esté abierto" en las zonas de guerra en Oriente Medio y ha apuntado que "si el conflicto se escala mucho más y dura más en el tiempo, tendremos una afectación mayor ya de cara al verano, que es una época especialmente sensible precisamente para ese mercado emisor" desde el punto de vista turístico. Así lo ha dicho Bernal en declaraciones a los periodistas en Málaga, en el marco de la tercera edición de eMobility Expo World Congress MOW 2026, junto al consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, al ser cuestionado por el contexto general de la guerra en Oriente Medio y su incidencia en el sector turístico en Andalucía.