Bidafarma celebra su décimo aniversario reafirmando su compromiso con la farmacia comunitaria

Madrid, 1 de junio de 2026. Bidafarma ha celebrado en el Teatro Real de Madrid su Asamblea General, coincidiendo con el décimo aniversario de la cooperativa. Un encuentro que marca el inicio de una nueva etapa tras la renovación de parte de su Consejo Rector y la reelección de Antonio Mingorance como presidente. Durante la Asamblea, Mingorance destacó que afronta este nuevo mandato con la responsabilidad de responder a los nuevos retos del sector. En el ejercicio de 2025 la cooperativa alcanzó una facturación de más de 3.200 millones de euros. Además, en estos diez años, Bidafarma ha reforzado su dimensión empresarial y su capacidad de servicio. La cita ha servido para reafirmar el compromiso de la cooperativa con la farmacia comunitaria, el cooperativismo farmacéutico y la economía social sanitaria.