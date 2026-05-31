Bilbao, Bizkaia y Gobierno vasco ponen en valor el "compromiso colectivo" en favor del euskera

Bilbao, 31 de mayo de 2026. Representantes institucionales de Bilbao, Bizkaia y Gobierno vasco, así como la dirección de Kirikiño Ikastola, que acoge la fiesta Ibilaldia 2026, han puesto en valor el "compromiso colectivo" en favor del euskera, en el acto de apertura de la fiesta de las ikastolas en Bizkaia que, a lo largo de todo el domingo, se celebra en la ikastola del barrio bilbaíno de Txurdinaga. En la apertura han intervenido, además de la directora del centro Haizea Etxebeste, el alcalde, Juan Mari Aburto; la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe. También han estado presentes y han participado del recorrido la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea; la presidenta de Ikastolen Elkartea, Nekane Artola; y la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga; además de concejales del consistorio bilbaíno y miembros de partidos políticos.