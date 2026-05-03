Bilbao celebra la 73ª edición del Concurso de Pájaros Cantores de Jardines de Albia

Bilbao, 3 de mayo de 2026. Más de 50 pájaros cantores se han dado cita en la mañana de este domingo Bilbao en Jardines de Albia en la edición número 73 del Concurso de Pájaros Cantores de Jardines de Albia. Participantes de Bizkaia, Cantabria y Guipúzcoa han conformado la participación del concurso de este año según ha explicado a Europa Press el directivo de Txori Lagunak José Antonio Rodríguez, entidad organizadora del concurso. Desde el jurado se ha destacado el buen nivel de los participantes aunque han lamentado menor cantidad respecto a otros años al coincidir en el mismo día tres concursos de la misma índole y las dificultades legales para poder llevar a cabo su actividad.