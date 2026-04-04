Bilbao celebra la cultura vasca en Semana Santa con el BasqueFest

Bilbao, 4 de abril de 2026. El festival de la cultura vasca promovido por el Ayuntamiento de Bilbao BasqueFest propone cerca de 200 actividades ligadas a la cultura vasca y se desarrolla cada Semana Santa. Deporte tradicional vasco, gastronomía, cine, música en directo, actividades culturales o el mercado artesanal son algunas de las actividades que se han desarrollado en Bilbao durante las últimas cuatro jornadas, siendo hoy la última, entre el Arenal de Bilbao, Azkuna Zentroa, el Casco Viejo de la ciudad y la Ría de Bilbao. Visitantes de otros lugares de el país y de Francia, junto con un crecimiento especial en este año de turistas alemanes, son los principales visitantes del festival que hoy cierra el telón de su edición 2026.