Bilbao celebra la feria vasca tradicional de Santo Tomás

Bilbao celebra este domingo, 21 de diciembre, la feria vasca tradicional de Santo Tomás con 243 puestos y166 casetas de productos de caserío vasco y una afluencia de público esperado en torno a 100.000 personas. El Arenal y la Plaza Nueva son feudo, como cada año, de una fiesta que en Bilbao da comienzo a la época navideña y en cuya celebración el talo con chorizo, la sidra y el txakoli son los productos estrella.Este año, Bizkaiko Sukaldarien Bilkura Fundazioa (BISUBI), fundación de cocineros vascos, vuelve a encargarse de coordinar la propuesta más solidaria del mercado de Santo Tomás con la preparación de 4.500 raciones de alubias de Gernika.