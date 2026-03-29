Bilbao celebra con normalidad la procesión del Borriquito

Bilbao, 29 de marzo de 2026. La procesión del Borriquito, propia del Domingo de Ramos, ha salido en Bilbao pese a la climatología cambiante y por momentos adversa que ha habido en la mañana de este domingo en la capital vizcaína, que en un primer momento ha obligado a cubrir las figuras con plásticos. El jefe de paso Javier González ha destacado la ilusión y ganas de la cofradía, a la par que ha celebrado que San Sebastián ha vuelto a sacar las procesiones a la calle este año y que la pasión por la Semana Santa se está "reavivando" en Euskadi, sobre todo "en la adolescencia".