Bilbao celebra la segunda jornada de su Aste Nagusia 2025

Este domingo se celebra la segunda jornada festival de la 45° edición de Aste Nagusia, la Semana Grande de Bilbao. Las primeras horas de la jornada han transcurrido con el concurso gastronómico de arroces, concurso de tortillas, mercado artesanal y pasacalles con gigantes y cabezudos, entre otros eventos en la fiesta más multitudinaria de toda la Comunidad Autónoma Vasca.También ha tenido lugar la celebración de la Bajada de Goitibeheras (vehículos tradicionales vascos sin motor) de Aste Nagusia en la que la cuesta de Zabalbide, que conecta Santutxu y Atxuri, se convierte en circuito de descenso de esta competición.Construcciones más sencillas y artesanales, frente a otros bólidos de mayor elaboración, algunos de ellos participantes en campeonatos europeos han animado las primeras horas del día .